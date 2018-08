Cuatro tendencias paralelas hoy están desafiando el vergangenheitsbewältigung de Alemania. Primero, el Holocausto está pasando de la memoria a la historia. A medida que los últimos sobrevivientes y perpetradores se van muriendo, los alemanes más jóvenes no sienten una conexión tan real con el pasado. Tener un padre que puede haber sido cómplice de los crímenes nazis no es lo mismo que tener un bisabuelo que lo fue. No llama la atención que los alemanes más jóvenes se sientan menos responsables históricamente.