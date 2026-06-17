Columnistas

¿Por qué defender las instituciones que nos protegen?

Muchos costarricenses hemos crecido dando por sentada la existencia de instituciones que, en realidad, han requerido décadas de construcción democrática

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Por María L. Ávila Agüero

“Es una experiencia eterna que todo hombre que tiene poder se inclina a abusar de él; llega hasta donde encuentra límites”, escribió Montesquieu hace casi tres siglos. Por eso, las democracias modernas construyeron instituciones capaces de poner límites al poder y proteger los derechos de los ciudadanos.








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María L. Ávila Agüero

María L. Ávila Agüero

Pediatra infectóloga, jefa del Servicio de Infectología del Hospital Nacional de Niños y miembro de la Academia Nacional de Ciencias y de la Academia Nacional de Medicina.

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