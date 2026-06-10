Columnistas

¿Por qué algunos territorios generan más prosperidad que otros? ¿Es asunto de tamaño o estrategia?

La economía moderna entiende que la geografía no determina el destino, pero sí define el espacio de posibilidades. Ahora bien, nuestras montañas, bosques y océanos no construyeron prosperidad por sí solos: hay un factor humano detrás de la optimización de nuestro territorio

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Por Jaime García
Biodiversidad de Costa Rica
Costa Rica alberga cerca del 5% de las especies conocidas del planeta en apenas el 0,03% de la superficie terrestre mundial, lo cual nos convierte en uno de los países con mayor densidad biológica del mundo. (Fotos Archivo LN/Fotocomposición)







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