Columnistas

Pinto tenía razón; más bien, se quedó corto

La crisis de conducta de algunos jugadores trasciende lo deportivo y deja en evidencia una deuda pendiente en formación, liderazgo y responsabilidad

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Por Nuria Marín Raventós

En las últimas semanas ha quedado al descubierto que, con algunos jugadores de esta nueva generación de futbolistas, Jorge Luis Pinto no solo tenía razón, sino que incluso se quedó corto. La indisciplina de algunos ha traspasado fronteras y nos deja al desnudo como nación. Tristemente, esto ocurre a pocas horas del inicio de la Copa Mundial de Fútbol y jamás pensé decirlo: no merecemos ir.








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Nuria Marín Raventós

Nuria Marín Raventós

Licenciada en Derecho de la Universidad de Costa Rica y Máster en Artes Liberales en Harvard University. Co-fundadora y Vicepresidenta del grupo empresarial "Alvarez y Marín Corporación". Mujer Empresaria del Año 2011, Premio Alborada, Programa de Desarrollo Mujer Empresaria, Cámara de Comercio. Profesora, analista y conferencista.

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