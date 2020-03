El coronavirus impuso una exigencia ética: la vida antes que otra consideración. Nuestro gobierno no vaciló. El país lo apoyó. En esta hora cero, siento orgullo patrio por la hidalguía demostrada. Pero sus decisiones paralizaron la actividad productiva. Se imponía respaldo estatal para paliar sus impactos en el tejido empresarial, proteger empleo y auxiliar a sectores vulnerables. Con todo y las secuelas fiscales, también exigía sostener capacidades adquisitivas hasta donde se pudiera. Todo golpe adicional a la demanda asfixiará más la máquina productiva. Por eso, hay que ser cuidadoso con medidas que disminuyan ingresos. No es de recibo singularizar sectores. Tampoco lo es aprovechar la crisis para presionar por modelos de Estado que las urnas no han avalado.