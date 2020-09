Estamos paralizados por instituciones obsoletas y lo sabemos. Tenemos grandes activos que nos sacarían del peor trance transformativo. Pero calda quien se atreva a dar un paso ante la amenaza de un retrógrado callejero. Ver hacia adelante no es opción, sino imperativo ineludible. Es antes o después. Cuanto más tarde, más duele. Es la hora de la patria insumisa ante burbujas de prejuicios trasnochados. ¿Quién da un paso al frente? Todavía nadie, me temo. Es tiempo de ser próceres, no solo de recordarlos.