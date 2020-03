Ese es el punto. Las propuestas de Rodrigo Chaves no subsanan el defecto de nacimiento de la reforma fiscal. Y quiero explicarme. Ya hacemos concesiones fiscales, pero para el consumo, no para producción ni para inversión. No se compra canasta básica sin empleo. Si perdonamos gollerías cooperativistas, ¿por qué no usar la fiscalidad para promover inversión y empleo? No seríamos los primeros.