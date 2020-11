Tras la tormenta, la calma. No esta vez. ¡No con Trump! Luego del triunfo de Biden, del júbilo se pasó a la alarma. El ególatra impugnó el veredicto de las urnas y montó una batería de reclamos sin asidero. No era rabieta de narciso empedernido. Los acontecimientos lo confirman. La ofensiva legal es la punta del iceberg. Distrae la mirada pública que se tranquiliza con la anticipación del rechazo de sus reclamos. Cuando un juez desecha sus alegatos, ratificamos nuestra expectativa y nos serenamos. Es el sesgo cognitivo de confirmación. Como los magos, distrae hacia una mano y de la otra se saca un as.