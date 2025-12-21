Columnistas

Personaje del año 2025: Ciudadanos que mejoran Costa Rica

Este año, desde ‘La Nación’, reconocemos una figura colectiva que encarna la lucha contra el crimen, el narcotráfico y la impunidad

Por Fabrice Le Lous

Desde su fundación, en octubre de 1946, La Nación ha distinguido en numerosas ocasiones a la figura del personaje del año, aunque no siempre bajo un mismo método. En etapas recientes, por ejemplo, no era uno sino varios –una veintena– los rostros que cada diciembre aparecían retratados como los protagonistas informativos de los once meses previos. Era una selección guiada, ante todo, por el peso de los titulares y su influencia en el devenir del país.








Personaje del añoGeiner ZamoraOIJOrganismo de Investigación Judicial
Periodista. Director de La Nación. Antes fue director de El Financiero de Costa Rica y editor en La Prensa de Nicaragua. También fue consultor para Latinoamérica de Solutions Journalism Network (SJN). Ha sido jurado de los premios internacionales de periodismo Gabo, Roche y GDA. Especializado en periodismo de soluciones, reportajes y análisis.

