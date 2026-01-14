Columnistas

Persisten las deudas con la juventud, pero siguen al margen del debate político

En Costa Rica, los adolescentes y jóvenes conforman una población sistemáticamente invisibilizada, pese a enfrentar un conjunto creciente de amenazas que impactan su presente y su futuro

Por Alberto Morales
Menores de edad, niños, adolescentes y jóvenes de Costa Rica. Obesidad, sobrepeso, delincuencia, violencia, accidentes de tránsito, embarazo adolescente, fracaso escolar
¿Habrá algún candidato o candidata dispuesto a tomarse en serio las urgentes necesidades de la población adolescente y joven de Costa Rica? (Archivo LN/Archivo LN)







Fundador y director por 35 años de la Clínica de Adolescentes del Hospital Nacional de Niños. Profesor universitario del posgrado de Medicina de la UCR. Miembro fundador y presidente de la Asociación Pro Desarrollo Saludable de la Adolescencia, cargo que ejerció hasta el 2024.

