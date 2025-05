Pepe Mujica en diez comentarios

La historia de Pepe Mujica sobrepasa la calificación de excepcional. No recuerdo otro caso semejante al suyo en América Latina: el de un político que no haya utilizado el poder para cambiar de estatuto social y económico. Ese hecho y otros que me propongo comentar aquí, hacen de él un irrepetible, un hombre que ha dejado una huella pública que muy difícilmente podría ser replicada.

