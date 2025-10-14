Columnistas

Pavorreales narcisistas

El narcisista se enfrenta a la fragilidad de su autoestima. La violencia verbal, por lo tanto, es una defensa contra el temor a ser ignorado, eclipsado o, peor aún, a ser invisible

EscucharEscuchar
Por Jaime Robleto
Pavorreal, narcisismo
Imaginemos al narcisista como un pavorreal desplegando sus plumas con el único propósito de llamar la atención, atraer la mirada de todos y ser admirado. (Shutterstock/Imagen)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
pavorrealpavorrealesnarcisistasnarcisismoegoarroganciaaltivezautoestimafuria verbal
Jaime Robleto

Jaime Robleto

Doctor en Derecho, máster en Derecho Penal, Juez de apelación de sentencias penales con más de 31 años de experiencia en el Poder Judicial, es psicólogo forense y filósofo. Ha sido docente en la UCR y otras universidades.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.