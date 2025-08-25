Columnistas

Participar en política: ¿lo contrario a la serenidad del alma?

Si tuviera la temeridad de aconsejar a quienes propongan sus candidaturas en las elecciones que se avecinan, o a los que dediquen su tiempo a trabajar en las campañas para apoyarlos, no llegaría al extremo de recomendarles lo que sugería Epicuro

Por Carlos Arguedas Ramírez

Refiere Pierre Grimal en la biografía que dedica a Cicerón que el filósofo griego Epicuro “desaconsejaba a sus discípulos que participaran en la vida política, que es lo contrario a la serenidad del alma”.








Carlos Arguedas Ramírez fue asesor de la Presidencia (1986-1990), magistrado de la Sala Constitucional (1992-2004), diputado (2014-2018) y presidente de la Comisión de Asuntos de Constitucionalidad de la Asamblea Legislativa (2015-2018). Es consultor de organismos internacionales y socio del bufete DPI Legal.

