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¿Para qué violines sin clases de música?

En un contexto de creciente violencia, fortalecer el arte, el deporte y la cultura es también una estrategia de prevención social

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Por Leonardo Garnier
01/12/24 San José, Plaza de la Democracia, edición 2024 del FIA (Festival Internacional de las Artes) edición San José; ¡Celebramos la paz! Coro Sinfónico Nacional, Orquesta Sinfónica Juvenil. Fotos: Jorge Navarro para La Nación y La Teja.
Presentación de la Orquesta Sinfónica Juvenil en el Festival Internacional de las Artes 2024. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja)







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