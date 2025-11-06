Columnistas

Para ganar no es necesario incendiar el país

Jugar con el fuego de los ataques al TSE no conviene a nadie, incluida la candidata oficialista

Por Jorge Vargas Cullell

Esta insistencia de atacar al Tribunal Supremo de Elecciones se pasa de castaño oscuro. Me molesta muchísimo, para dejarles claro mi sentimiento: arremete contra un pilar de nuestra democracia y convivencia pacífica, patrimonio de todos. Sin embargo, mejor aprendo a domar ese sentimiento: el basureo apenas empieza y, cuando uno se enoja, piensa mal. Además, mi sentir no debe ser el punto de partida, ni influir mayor cosa, en el análisis de la situación a la que el señor presidente de la República insiste en empujar a esta sociedad, arrastrando a un conjunto de fuerzas sociales y políticas. De repente, un coro pregona a los cuatro vientos que no confía en el Tribunal.








