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Paquito D’Rivera y el concierto que me devolvió a mi padre

Llegó el momento de las lágrimas con el número final, cuando interpretaron el tema de ‘Cinema Paradiso’. La famosa película fue la última que vimos con mi padre, la noche antes de su partida

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Por Gina Montaner
El jazzista cubano Paquito D'Rivera actúa en el concierto de jazz en el Teatro Fernanda Gómez de Madrid, España, el 7 de noviembre de 2025
El jazzista cubano Paquito D'Rivera actúa en el concierto de jazz en el Teatro Fernanda Gómez de Madrid, España, el 7 de noviembre de 2025 (Shutterstock/Foto)







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Gina MontanerPaquito D’ Rivera
Gina Montaner

Gina Montaner

Columnista y escritora. Su libro más reciente es 'Deséenme un buen viaje' (Editorial Planeta). En 2006 coordinó los ensayos publicados en 'Un día sin inmigrantes' (Grijalbo) y en 2009 publicó la novela 'La Mala fama' (Grijalbo, Mondadori). Actualmente vive en España.

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