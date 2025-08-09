Columnistas

Pago electrónico: ¿a quién bajamos del bus?

Lo que no debe ocurrir es que ‘la posibilidad’ de usar el pago electrónico se convierta en ‘la obligación’ de usar el pago electrónico o la imposibilidad de pagar en efectivo. La eficiencia no tiene por qué lograrse a costa de la equidad

Por Leonardo Garnier
La propuesta de introducir el pago electrónico en nuestro sistema de transporte público es un avance con muchos beneficios, siempre que excluya a quienes más necesitan del servicio. (cortesía BCCR)







Es economista y fue ministro de Educación de 2006 a 2014.

