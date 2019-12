Rut, Ester y Judit. La referencia que hago del “vaso más frágil” no es casual. Como bien se lo dijo Nora a Nicole en la película Historia de un matrimonio, nuestros relatos religiosos tienen un peso performativo en esta forma de entender los géneros. Si bien la Biblia no inventó esa asignación de roles, sí los cristalizó en la matriz cultural mediterránea de Occidente. Aunque la Biblia es polifónica y son muchas y variadas las voces que se escuchan en ella (por lo que no hay un concepto bíblico de mujer), en las presentaciones bíblicas de la mujer, casi sin excepción, su papel es bastante secundario, sin aparecer en la vida pública y muchas veces sin siquiera nombre. Eso explica que de todos los libros del canon protestante y del judío Rut y Ester sean los únicos con una mujer protagonista (ambos de la época persa, en la que empieza a darse un cambio favorable en la condición de las mujeres).