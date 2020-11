Pero ese precedente no le sirve de coartada a Donald Trump, sino lo condena. Especialmente bajo la pupila jurista de Amy Coney Barrett, una “originalista” conservadora, recién llegada al Tribunal Supremo, impulsada por el presidente, que proclama que los jueces no deben hacer política, sino ceñirse a la ley y esta es muy clara: el rol de los tribunales no es decidir quién ganó o perdió las elecciones, sino si se han cumplido o no las reglas por las que fueron convocados los comicios.