Las cifras no tienen ideología y no mienten. Tuvimos en el 2019 el mayor déficit en casi cuatro décadas. A pesar de la política fiscal expansiva de los últimos once años, el crecimiento del PIB ha caído. De un 4,94 % promedio en la década previa a la Gran Recesión, pasó a un 3,58 % en la década posterior, y alcanzó un mínimo del 2,1 % en el 2019.