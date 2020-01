Lo anterior obligaría a las sociedades inactivas —recordemos, las que no tienen actividad lucrativa— a llevar una contabilidad que les permita elaborar las certificaciones y declaraciones antojadas por la DGT. La nueva resolución, entonces, obliga a personas jurídicas que no generan ingresos a incurrir en gastos que antes no existían, elevando innecesariamente el costo de vida a las decenas de miles de costarricenses cuyas propiedades —el auto, la casa, un lote— las tiene inscritas a nombre de sociedades.