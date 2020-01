Note, en primer lugar, que el citado estudio no abarca todos los circuitos y despachos, y, en segundo, no contrasta esos avances contra la alerta dada en el Primer informe del estado de la justicia, por medio del cual fue detectada una sensible pérdida de eficiencia del Poder Judicial, pues, pese al crecimiento en un 98,3 % de la cantidad de funcionarios por 100.000 habitantes, de 1990 al 2013, el número de casos terminados y de sentencias disminuyó.