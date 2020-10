No me gusta Trump porque no respeta ni la ciencia y ni a los científicos, como demuestra el manejo de la crisis de la covid-19, no utilizando la mascarilla, burlándose de Biden por usarla, y recomendando públicamente remedios absurdos, que espero no tome en cuenta, porque le deseo lo mejor, ahora que a él y a su esposa les diagnosticaron el coronavirus.