No me satisfacen esas acepciones. No hablamos de “circunstancias”, sino de un fenómeno de época, y contraponer “hechos objetivos” a emociones y creencias personales es una tontería a la luz de la neurociencia cognitiva. Tampoco se reduce a la acción de manipular, cosa que hemos hecho siempre los seres humanos. Planteo que estamos frente a algo “nuevo”. Ante un fenómeno con una dimensión psicológica y otra política, resultante, cual “cambio climático cultural”, de la acumulación de “gases” en nuestra “atmósfera social”. Ninguno de esos gases es tóxico por sí mismo, pero lo es su mezcla, que, por cierto, es lo realmente novedoso.