El mejor acuerdo perdido. A Theresa May le tocó negociar la salida, procurando no salirse del todo. Mal que bien, lo logró. Llegó a un acuerdo que mantenía vínculos comerciales, mientras se negociaba una unión aduanera definitiva. En caso de no lograrlo, Irlanda se aseguraba de no tener fronteras en su isla.