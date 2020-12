Mi llamado a los costarricenses y a la política. Con una profunda convicción en que Costa Rica está primero, me siento con la absoluta libertad y obligación ciudadana de hacer un llamado a todos los costarricenses y a sus organizaciones y, de manera muy particular, al Poder Ejecutivo y a todas las fracciones que integran la Asamblea Legislativa para que actúen como estadistas, de los que ven el bosque, de los que ponen a Costa Rica por encima de sus intereses aunque sean legítimos: hay que trabajar juntos en la identificación y aprobación de decisiones que son necesarias aunque no sean populares, que nos eviten desgracias futuras aunque ahora nos provoquen irritaciones pasajeras.