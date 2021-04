Minow concluyó con una descripción de lo que estaba en juego: «Derrochar el tiempo de aire no es menos grave que despilfarrar un recurso natural precioso», dijo, y prometió tomarse «muy en serio» su trabajo como presidente de la FCC. Cuando a veces en las emisoras decían que se estaba tomando su trabajo demasiado en serio, afirmó: «Francamente, no me importa que piensen eso».