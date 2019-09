Jurídicamente, no cabe hablar de empleo público si no se define su naturaleza y cuáles son sus alcances. La Reforma Procesal Laboral cambió el artículo 112 de la Ley General de Administración Pública, el cual respetaba religiosamente el 191 de la carta magna, dado que establecía la regla general de un empleo de naturaleza pública, con excepción de los empleados “que no participan de la gestión pública”, de conformidad con el párrafo tercero del artículo 111, es decir, quienes se desempeñan en actividad empresarial regida por el derecho común.