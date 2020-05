El problema no es que China no haya aprendido la lección, el problema es que no pudo hacerlo. Y ese es el punto. En una democracia, una crisis es una prueba política: el líder debe mantener o fortalecer la confianza del público, o se arriesga a que no voten por él en las elecciones siguientes, pero en una autocracia, una crisis es una amenaza a la legitimidad del régimen, de hecho, a su supervivencia.