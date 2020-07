Al relacionar círculos sociales diferentes, hay una mayor probabilidad de que los vínculos débiles nos conecten con nuevas ideas y perspectivas, cuestionando nuestras preconcepciones y fomentando la innovación y su difusión. Y si bien las videollamadas o las redes sociales ayudan a mantener nuestros vínculos fuertes, no es muy probable que produzcan otros nuevos, y menos aún que nos conecten con personas de fuera de nuestros círculos sociales: baristas, personas que viajan con nosotros en el tren, colegas quienes no trabajamos directamente, etc.