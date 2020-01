Juan Luis Lorda, profesor español de Filosofía, sostiene que “una mente que maneja dos mil palabras no piensa igual que una que maneja veinte mil. “Miran el mismo mundo, pero no comprenden con el mismo discernimiento ni lo pueden expresar con la misma riqueza. En realidad no ven lo mismo. Con menos palabras, el universo se ve mucho más borroso, como una película con poca definición: no se distingue lo que hay”, y subraya que “la clave del pensamiento es el juicio, el poder decir algo sobre la realidad”, lo cual “depende totalmente del número y calidad de las palabras e imágenes que posee la mente”.