Como decía, nunca he entendido de qué va el tal neoliberalismo, y cada vez que me he enfrascado en una discusión razonable —no los pleitos de cantina típicos de las redes sociales— con alguien que me lanza el neoliberal como epíteto, me he quedado sin recibir respuesta a la pregunta con respecto a qué, exactamente, se refieren.