De acuerdo con una información del New York Times, el jerarca anunció que el nuevo fondo, de casi cinco millones de dólares, financiará obras alineadas con la visión de mundo de Bolsonaro, es decir, que enaltezcan figuras históricas y enfaticen valores tradicionales. De este modo, se pretende impulsar “una cultura que no destruya, sino que salve" a la juventud brasileña, porque “cuando una cultura se enferma, la gente se enferma por igual”. Que la “cura” para estos presuntos males pueda encontrarse en las palabras de Goebbels y las políticas nazis, es una aberración ofensiva y contradictoria; irónica, podría añadir, si de por medio no estuviera una de las mayores tragedias del siglo XX.