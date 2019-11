Si analizamos las acciones de la Junta de Figueres, no vamos a encontrar amor por la democracia. Se suspendieron las garantías electorales, los sindicatos no favorables a la Junta fueron prohibidos, no había libertad de prensa, un gran contingente de calderonistas fueron enviados al exilio, empleados públicos fueron despedidos, cientos de seguidores tuvieron por destino la cárcel y hubo fusilamientos clandestinos.