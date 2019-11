Esta obsesión con la “empatía” hacia el perpetrador de actos de violencia extrema tiene raíces en un cambio ideológico en las actitudes hacia los seres humanos. Cambio que refleja la influencia de la crítica radical del humanismo y el rechazo del antropocentrismo, expresados sobre todo por el movimiento por los derechos de los animales y por los defensores del transhumanismo y del poshumanismo en la cultura popular desde los noventa (tema al que me refiero en mi libro The Celebration of Death in Contemporary Culture).