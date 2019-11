Mario Vargas Llosa ilustra lo mencionado en su nueva novela, Tiempos recios. En la cruel pero erudita narrativa, nos recuerda la forma en que el presidente guatemalteco Jacobo Árbenz, un reformista electo democráticamente, fue derrocado en 1954 por fuerzas oscuras y destructivas con intereses corporativos saturados de miopía. Su sueño era una Guatemala donde los niños tuvieran las mismas oportunidades que en Estados Unidos, donde las fuerzas del mercado impusieran su eficiencia y las empresas se apegaran a los mandatos de la ley. Árbenz soñaba con una prensa como la de The Washington Post y The New York Times, y en una cruel ironía se encontró que esos medios promovieron propaganda fabricada por Edward Bernays, autoproclamado padre de las relaciones públicas, contratado para proteger los intereses de la United Fruit Company.