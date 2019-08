Dejando a un lado las desventajas obvias de un brexit sin acuerdo, Johnson no tiene ninguna alternativa funcional. El fracaso de Theresa May reflejó la incapacidad de distinguir entre el interés general de la Unión Europea (UE) y los motivos particulares de su establishment. Puestos a elegir entre proteger las ganancias de los exportadores continentales y reafirmar el modus operandi de la burocracia, el negociador principal de la UE, Michel Barnier, y los líderes políticos que lo respaldan optarán infaliblemente por lo segundo. Por eso rechazarán toda propuesta de cambios significativos al acuerdo de retirada negociado por el gobierno de May, incluso cambios que beneficiarían a la UE a largo plazo.