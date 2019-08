No estamos ahí. Trump tiene intereses electorales y no le conviene desatar una crisis mundial. China entiende la peligrosidad de una reelección de Trump y no le hará las cosas fáciles, pero tampoco quiere dispararse en el pie. Una devaluación del yuan disminuiría el rendimiento de las inversiones en China y nada más temeroso que un dólar para salir corriendo. También los consumidores chinos perderían poder adquisitivo en yuanes.