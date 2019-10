La cuestión ética no es difícil de evaluar. Para los países ricos, que son responsables de la mayor parte del CO2 ya emitido a la atmósfera, no puede haber justificación ética para seguir lanzando gases de efecto invernadero a un ritmo per cápita muy superior al de los habitantes de países de bajos ingresos, donde sufrirán el cambio climático más fuertemente.