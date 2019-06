De este modo tenemos, por una parte, el independiente formal, quien ha cumplido por años con las facturas que mes tras mes le emite la CCSS y que se topa ahora con que todo lo ahorrado a lo largo de casi década y media lo debe. Si no paga, queda condenado a no poder trabajar — no se puede contratar administrativamente estando moroso con la CCSS— y a no recibir atención médica de la propia CCSS — los morosos deben pagar el servicio—. Por otra parte, y en eso enfatizaba el editorial de La Nación del 11 de junio, el independiente informal que desee ponerse a derecho encuentra hoy inviable el costo del brutal cobro retroactivo.