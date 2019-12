Ese es el corazón de la aplastante victoria de Johnson. La impronta del abandono de las periferias nunca fue más dolorosa que en el norte minero e industrial de Inglaterra. El laborismo perdió la llamada “muralla roja”, su cuna proletaria, con representación parlamentaria que no ha perdido desde 1935. Un queridísimo diplomático costarricense me dijo in pectore: “Es igual a que Liberación perdiera elecciones en La Lucha”.