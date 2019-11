Todas esas mujeres corren el riesgo de un triste final como el de Eva, o ya no están con nosotros. No hay suficientes cárceles para sacar a esos hombres de la sociedad intoxicada. No hay un antídoto de efecto inmediato para eliminar de su cerebro la creencia de la inferioridad femenina, la creencia en el “mía o de nadie” —cuando se trata de parejas o exparejas— o de quienes piensan que las mujeres fueron creadas con el corazón de la hierba con la cual se fabrican las esteras, es decir, lo que se coloca debajo de los pies.