Gasto y resultados. Es verdad que Estados Unidos tiene muchas deficiencias internas, que van de la educación pública a la salud, pero en su mayor parte los problemas no son resultado de falta de gasto. Estados Unidos dedica a salud más de dos veces el promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos​ (OCDE), pero los estadounidenses no viven más años ni son más saludables. Asimismo, el alto gasto en educación no genera mejores resultados que en países que gastan menos. Siempre es más importante cómo se gasta el dinero que cuánto.