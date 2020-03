Por más que queramos creerlo, no somos un país modelo, un país ideal, la utopía de Tomás Moro o la república de Platón. No encarnamos la quimera de la nación perfecta por la simple razón de que somos humanos, y lo propio del ser humano es errar y ser imperfecto. Pero avanzamos hacia esa arcadia, ese litoral entrevisto en lontananza, y eso es lo importante: ir en la dirección correcta. ¿Para nunca llegar? Puede ser, pero llegar no es aquí lo crucial. Lo crucial es cómo viajaremos hacia ese El Dorado, es la travesía y no el puerto de llegada. Hacer que ese viaje de la humanidad hacia lo mejor de sí misma sea efectuado en paz, en armonía, con solidaridad y mutua comprensión, y que celebremos el valor más preciado que tiene la especie humana: su diferencia, su alteridad.