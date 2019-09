Tras dos años de negociación y tres votaciones en el Parlamento, el arreglo alcanzado por Theresa May no logró aprobación legislativa. Plazo tras plazo fue venciendo, mientras el mundo contemplaba atónito la impotencia británica para salir del embrollo. Cayeron plazos de salida, uno tras otro, hasta el perentorio 31 de octubre del 2019. Ante su incapacidad, luego de 2 años, 10 meses y 22 días, haciendo literalmente un puchero de lágrimas, Theresa May renunció.