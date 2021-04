Eso no es todo, ignoro si la vereda de mi propiedad todavía me pertenece, pero —hijo, qué cómodo—, según los nuevos vientos, esos metros cuadrados ahora son municipales, ergo, el ciudadano, de por sí tan patológicamente flojo con su deber cívico, si antes barría en la casa, pero tirando todo a la calle, ahora no le dicen mu por dejar todo al garete, fuera. ¡Pa’eso hay barrenderos!, dirán.