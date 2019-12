Primero, aclaremos conceptos. El genocidio tiene como fin exterminar sistemáticamente un grupo de personas por su raza, etnia, religión, política o nacionalidad. El Holocausto fue un plan perverso para eliminar de la faz de la tierra a un grupo religioso. El gobierno no pretende exterminar a los costarricenses, eso es inobjetable, por tanto, una comparación semejante trivializa lo profundamente humano de la tragedia judía (Thomas Buergenthal). Segundo, si los dogmáticos de verdad creen que oponiéndose a la norma técnica acabarán con los abortos, en su planeta todos son ciegos. Expertos en salud reconocen la existencia de clínicas clandestinas, incluso, no pocos establecimientos de este tipo se han anunciado en Internet. Y los viajes en primera clase no se restringen a las mujeres cual deseo de poner fin a la gestación se cumple en un país donde es legal.