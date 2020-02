Problema demócrata. Sumadas todas las preferencias de centro superan el apoyo de Sanders, pero están divididas. Eso le favorece, pero no le asegura una victoria porque, en su gran mayoría (56 %), demócratas e independientes no se decantan por diferencias ideológicas, sino, fundamentalmente, por la presunta capacidad que tenga un candidato de ganar las nacionales. Ahí, los anticuerpos que genera el radicalismo de Sanders no le hacen tiquete ganador.