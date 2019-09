El problema es que para hallar esa solución, ambas partes tienen que bajar tensiones; pero la lógica táctica del juego del gallina recompensa el comportamiento temerario. Si hago que parezca que ya no tengo forma de torcer la dirección de mi auto, a la otra parte no le queda más opción que desviarse. Pero si las dos partes arrojan el volante por la ventana, ya no podrán evitar el choque.