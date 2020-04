La covid-19 estará con nosotros por algún tiempo. ¿Es la política correcta imponer meses de confinamiento obligatorio por orden gubernamental? No lo sabemos, y en nuestra calidad de filósofos morales no podemos responder a esta pregunta por nuestra cuenta. Los investigadores empíricos deben asumir el desafío de calcular los efectos, no en términos de riqueza o salud, sino en términos de la suprema unidad de valor: el bienestar.